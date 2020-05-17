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Житель Карелии распрощался с долгами после "удачной охоты"
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Житель Карелии распрощался с долгами после "удачной охоты"

Новости. Криминал
09:54, 18 Мая 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Виталий Белоусов
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В полицию Питкярантского района поступило заявление о краже со склада организации, сообщили в МВД Карелии.

Ущерб составил около 79 тысяч рублей.

Злоумышленник в течение длительного времени проникал на склад. Среди похищенного оказались компрессор, аккумуляторные батареи, бензогенератор, отрезная машинка, зарядное устройство.

Причастным к кражам оказался 32-летний местный житель. Мужчина взял ключ от постройки у своего родственника-сторожа.

Продавая краденое, мужчина "заработал" около 30 тысяч рублей. Деньги он потратил на оплату долгов и алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Карелии украл газовую трубу.

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