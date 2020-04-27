Житель Карелии украл газовую трубу

В начале апреля в полицию Олонецкого района поступило заявление о краже, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился представитель организации, осуществляющей укладку газопровода в одной из деревень. Он сообщил, что со стройплощадки исчезла газовая труба стоимость более 50 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к хищению причастен 29-летний местный житель. Краденое злоумышленник продал знакомому. Тот хотел приспособить трубу из полимерного материала для хозяйственных нужд на своем участке, но сделать этого не успел.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее другой мужчина украл дрель у ТСЖ в Петрозаводске.