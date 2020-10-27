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Житель Карелии украл у брата деньги и документы и получил условный срок

Новости. Криминал
16:33, 28 Октября 2020
фото: © ТАСС / Даниил Колодин
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В Кемском районе мужчина осужден за кражу имущества и документов, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что в середине мая 2019 года подсудимый через открытое окно проник в квартиру, где ранее проживал с родственниками. Там он украл вещи на 9 тысяч рублей и официальные документы. Они принадлежали его брату, с которым у него был конфликт.

Этот же мужчина в начале апреля 2020 года, помогая пожилой женщине за деньги, воспользовался доверчивостью пенсионерки. Заметив, где она хранит свои ценности, он украл их. Ущерб составил более 25 тысяч рублей.

"За совершение указанных преступлений, с учетом добровольного возмещения ущерба, причиненного брату, а также мнения второй потерпевшей о снисхождении, суд приговорил мужчину к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года. При этом суд удовлетворил гражданский иск женщины о возмещении причиненного ей ущерба", - говорится в сообщении прокуратуры.

Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее житель Карелии получил условный срок за удар головой полицейского.

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