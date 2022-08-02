890x80
Реклама
И смех, и продвижение
02.08.2022 12:18
Девушка на самокате сбила 60-летнюю велосипедистку в Петрозаводске
12.08.2022 17:02
Роспотребнадзор проверил качество питьевой воды в Карелии
12.08.2022 11:00
Дух леса не прижился на набережной в городе Карелии
12.08.2022 16:30

Житель Карелии украл у бывшей сожительницы деньги, отложенные на свадьбу дочери

Новости. Криминал
10:27, 13 Августа 2022
фото: © wrangler / shutterstock

Новости партнеров

В Сегежском районе 32-летний мужчина обокрал бывшую 49-летнюю возлюбленную.

В полицию обратилась 49-летняя сельчанка и сообщила, что стала жертвой преступления. У нее из квартиры пропали личные сбережения – без малого 10 000 рублей. По словам женщины, она на протяжении нескольких месяцев с каждой зарплаты откладывала деньги на свадьбу дочери. Ущерб является для нее значительным, рассказали в МВД Карелии.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастен бывший сожитель потерпевшей – 32-летний житель Сегежского района, который иногда заходил к ней в гости. Зная, где женщина хранит наличность, в один из таких визитов, он незаметно забрал две купюры по 5 000 рублей и скрылся. Деньги мужчина потратил на покупку алкоголя и продуктов.

В отношении мужчины возбуждено и расследовано уголовное дело. Обвиняемый полностью признал свою вину и частично возместил причиненный ущерб.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база для направления уголовного дела в суд. Экс-сожителю потерпевшей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее жительница Петрозаводска украла у спящего на улице незнакомца телефон и подарила его сыну.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.08.2022, 13:26
Абитуриентов меньше, результаты ЕГЭ хуже
09.08.2022, 20:30
Роспотребнадзор сообщил, стоит ли возвращать антиковидные ограничения
06.08.2022, 14:06
Жители Петрозаводска возмущены сумасшедшими ценами в такси
08.08.2022, 10:16
«После обеда — осень»: жары в Карелии этим летом больше не будет
11.08.2022, 14:46
ПетрГУ столкнулся с недобором абитуриентов: будет дополнительный прием
09.08.2022, 13:26
Гадюка поселилась в новом микрорайоне Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Чтиво

11.08.2022 14:43
Без политики
Спасение забытых технологий
В лесу на окраине Петрозаводска энтузиасты нашли лодку-долбленку, сделанную по уникальной технологии.
Почему покупка квартиры перестала быть признаком благополучия
04.08.2022 16:54
Вайт виляет хвостом
01.08.2022 09:28
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.