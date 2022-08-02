Житель Карелии украл у бывшей сожительницы деньги, отложенные на свадьбу дочери

В Сегежском районе 32-летний мужчина обокрал бывшую 49-летнюю возлюбленную.

В полицию обратилась 49-летняя сельчанка и сообщила, что стала жертвой преступления. У нее из квартиры пропали личные сбережения – без малого 10 000 рублей. По словам женщины, она на протяжении нескольких месяцев с каждой зарплаты откладывала деньги на свадьбу дочери. Ущерб является для нее значительным, рассказали в МВД Карелии.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастен бывший сожитель потерпевшей – 32-летний житель Сегежского района, который иногда заходил к ней в гости. Зная, где женщина хранит наличность, в один из таких визитов, он незаметно забрал две купюры по 5 000 рублей и скрылся. Деньги мужчина потратил на покупку алкоголя и продуктов.

В отношении мужчины возбуждено и расследовано уголовное дело. Обвиняемый полностью признал свою вину и частично возместил причиненный ущерб.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база для направления уголовного дела в суд. Экс-сожителю потерпевшей грозит до пяти лет лишения свободы.

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