Житель Карелии украл у отца 128 тысяч рублей, чтобы потратить на ставки

В Костомукше молодой человек обокрал родного отца и пытался обвинить в преступлении мошенников.

Как рассказали в МВД Карелии, 44-летний костомукшанин заявил в полицию о том, что неизвестные похитили с его банковского счета 128 000 рублей. Мужчина пояснил, что о случившемся ему сообщил 20-летний сын: он рассказал отцу, что тот несколько часов назад перевел ему на карту крупную сумму денег, которая потом пропала. Горожанин предположил, что его обокрали мошенники. Однако в дальнейшем его предположения не нашли подтверждения.

Сотрудники полиции установили, что к краже причастен сын потерпевшего. По версии следствия, молодой человек, имея доступ к мобильному телефону и онлайн-кошельку отца, завладел его сбережениями. Уведомления о списании он удалил. Деньги отца он потратил на ставки. Подозреваемый признался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы. Проверяется его причастность к другим кражам, совершенным на территории Костомукшского городского округа.

Ранее в Карелии пенсионерка в надежде получить компенсацию в 196 тысяч отдала мошенникам свои деньги.