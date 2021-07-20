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Житель Карелии украл у отца 128 тысяч рублей, чтобы потратить на ставки

Новости. Криминал
14:47, 21 Июля 2021
фото: © freepik.com

В Костомукше молодой человек обокрал родного отца и пытался обвинить в преступлении мошенников.

Как рассказали в МВД Карелии, 44-летний костомукшанин заявил в полицию о том, что неизвестные похитили с его банковского счета 128 000 рублей. Мужчина пояснил, что о случившемся ему сообщил 20-летний сын: он рассказал отцу, что тот несколько часов назад перевел ему на карту крупную сумму денег, которая потом пропала. Горожанин предположил, что его обокрали мошенники. Однако в дальнейшем его предположения не нашли подтверждения.

Сотрудники полиции установили, что к краже причастен сын потерпевшего. По версии следствия, молодой человек, имея доступ к мобильному телефону и онлайн-кошельку отца, завладел его сбережениями. Уведомления о списании он удалил. Деньги отца он потратил на ставки. Подозреваемый признался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело.  Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы. Проверяется его причастность к другим кражам, совершенным на территории Костомукшского городского округа.

Ранее в Карелии пенсионерка в надежде получить компенсацию в 196 тысяч отдала мошенникам свои деньги.

 

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