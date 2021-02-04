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Житель Карелии, зарезавший человека в полицейской машине, выслушал приговор суда

Новости. Криминал
09:26, 05 Февраля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Кущь
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Петрозаводский городской суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве в автомобиле патрульно-постовой службы.

Суд приговорил 47-летнего петрозаводчанина к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Фигурант уголовного дела зарезал ножом человека, вместе с которым оказался в одном отсеке для задержанных в полицейской машине. Об этом информирует прокуратура Карелии.

Суд установил, что 28 февраля 2020 года мужчина был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы за совершение административного правонарушения. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские поместили его в отсек для задержанных служебного автомобиля управления МВД России по Петрозаводску.

В машине фигурант дела в ходе внезапно возникшего конфликта нанес удар имевшимся при себе ножом другому задержанному, также находившемуся в состоянии алкогольного опьянения.  Потерпевший скончался на месте происшествия.

Подсудимый вину в совершении преступления не признал. Он пояснил, что был вынужден защищаться от противоправного поведения потерпевшего. 

"Столица на Онего" сообщала детали этой криминальной истории. Напомним, родственники убитого молодого человека заявляли, что вина в его гибели лежит на сотрудниках МВД, не обеспечивших безопасность при перевозке задержанных. 

Однако летом прошлого года Следком Карелии прекратил уголовное дело, возбужденное ранее по факту халатности сотрудников ППС, в чьей машине был убит задержанный.

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Комментарии

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Seven Gates
2021-02-05 09:57:50
Конечно убийство этого человека - вина сотрудников ППС, МВД и государства, но никто из них не понесёт ответственности. На месте убитого мог быть любой! Делайте выводы.
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