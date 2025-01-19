Житель Костомукши стал фигурантом уголовного дела за украденную из подвала электропроводку

Свою вину мужчина признал частично.

Житель Костомукши признан виновным в суде за кражу чужой электропроводки на сумму 17255 рублей из подвала дома. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Карелии.

По информации ведомства, кражу мужчина совершил в июне прошлого года. Он проник в незапертый подвал и срезал кабель длиной 50 метров и скрылся с чужим имуещством с места преступления. Затем злоумышленника нашли правоохранители. В суде он признал свою вину частично. Ему назнавили наказание условно с испытательным сроком на один год. Иск передали для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Приговор пока не вступил в законную силу.

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