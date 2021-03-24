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Житель Краснодарского края попытался украсть элитный алкоголь в глубинке Карелии

Новости. Криминал
10:31, 25 Марта 2021
фото: © EPA/FELIPE TRUEBA
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Росгвардейцы задержали гражданина, попавшегося на хищении спиртного.

Вечером 23 марта на пульт Медвежьегорского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал срабатывания тревожной кнопки в одном из сетевых магазинов поселка Пиндуши. Об этом сообщает карельское управление Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии выехали на место происшествия и установили, что причиной вызова стала попытка хищения элитного алкоголя. Нарушителем оказался 21-летний житель Краснодарского края. Мужчину задержали и передали полиции.

Ранее сообщалось, как молодой петрозаводчанин убежал из магазина с бутылкой коньяка за 855 рублей.

 

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