Житель Мурманска остался с разбитой машиной и похмельем после визита в Карелию

В Карелии мужчины угнали и разбили машину приехавшего в гости жителя Мурманска, который задремал после застолья.

Житель Мурманска прибыл в Карелию к другу, выпил в гостях и уснул. Пока он спал, собутыльник похитили ключи от его машины. Автомобиль в итоге был разбит. Об этом сообщает карельская полиция.

На прошлой неделе в дежурную часть олонецкой полиции обратился 49-летний житель Мурманска, у котрого угнали автомобиль "Nissan".

Заявитель приехал в карельский поселок к другу. Тот устроил застолье, пригласив приятелей. Мужчина чрезмерно выпил и заснул, а когда проснулся, обнаружил, что машина пропала. На месте не оказалось и ключей.

Информация была передана всем дежурным нарядам. Иномарку со следами повреждений обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы в Петрозаводске.

Подозреваемый, 33-летний гражданин, был задержан с поличным и дал признательные показания. Он рассказал, что в ходе застолья потерпевший выронил ключи от машины. Подозреваемый их нашел и решил прокатиться. За руль он попросил сесть приятеля, который был трезв, при этом уверил его, что получил согласие от хозяина машины.

При въезде в город водитель не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет. Мужчины пытались вытащить кроссовер своими силами, в это время их заметили полицейские. По факту угона возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде, сообщили в МВД.

Ранее сообщалось, что житель Карелии в кафе потерял бдительность и гаджет.