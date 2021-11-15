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Житель Петрозаводска накрыл себе стол прямо в магазине и уснул после трапезы

Новости. Общество
09:20, 25 Ноября 2021
фото: © avatars.mds.yandex.ne

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Росгвардейцы в Карелии задержали молодого человека, который выпил и закупил в петрозаводском гипермаркете.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, 28-летний петрозаводчанин, чтобы пообедать, пошёл не в заведение общепита, а в гипермаркет. Там он выбрал бутылку алкоголя и продукты, прихватил набор одноразовой посуды и в стороне от посторонних глаз, прямо в торговом зале, устроил трапезу. Выяснились обстоятельства правонарушения чуть позже при просмотре записей камер видеонаблюдения. Найти молодого человека было нетрудно, поскольку он спал на скамейке прямо у торгового заведения.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и передали его полиции.

Ранее сотрудники вневедомственной охраны поймали находящегося в розыске мужчину, укравшего одежду.

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Комментарии

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Саныч
2021-11-25 10:32:07
Самообслуживание вышло на новый уровень.
Изя
2021-11-25 09:44:48
Классное задержание , сопряженное .....))))
кир
2021-11-25 09:41:51
Пофиг.
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