Житель Петрозаводска накрыл себе стол прямо в магазине и уснул после трапезы

Росгвардейцы в Карелии задержали молодого человека, который выпил и закупил в петрозаводском гипермаркете.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, 28-летний петрозаводчанин, чтобы пообедать, пошёл не в заведение общепита, а в гипермаркет. Там он выбрал бутылку алкоголя и продукты, прихватил набор одноразовой посуды и в стороне от посторонних глаз, прямо в торговом зале, устроил трапезу. Выяснились обстоятельства правонарушения чуть позже при просмотре записей камер видеонаблюдения. Найти молодого человека было нетрудно, поскольку он спал на скамейке прямо у торгового заведения.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и передали его полиции.

Ранее сотрудники вневедомственной охраны поймали находящегося в розыске мужчину, укравшего одежду.