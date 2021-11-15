Житель Петрозаводска накрыл себе стол прямо в магазине и уснул после трапезы

Росгвардейцы в Карелии задержали молодого человека, который выпил и закупил в петрозаводском гипермаркете.
По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, 28-летний петрозаводчанин, чтобы пообедать, пошёл не в заведение общепита, а в гипермаркет. Там он выбрал бутылку алкоголя и продукты, прихватил набор одноразовой посуды и в стороне от посторонних глаз, прямо в торговом зале, устроил трапезу. Выяснились обстоятельства правонарушения чуть позже при просмотре записей камер видеонаблюдения. Найти молодого человека было нетрудно, поскольку он спал на скамейке прямо у торгового заведения.
Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и передали его полиции.
Ранее сотрудники вневедомственной охраны поймали находящегося в розыске мужчину, укравшего одежду.
Комментарии