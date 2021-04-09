Житель Петрозаводска остался без куртки и денег, пока наслаждался пиццей

Молодого человека обокрали в пиццерии, куда он пришел на обед, сообщили в МВД Карелии.

В петрозаводскую полицию обратился 25-летний горожанин. Пока он обедал в пиццерии, у него украли куртку. В ней находились документы, а также кошелёк с 2 тысячами рублями и банковскими картами. Ущерб составил 5 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к хищению причастен ранее судимый за имущественные преступления 21-летний мужчина. В этом им помогла запись камеры видеонаблюдения.

Как выяснилось, наличные денежные средства молодой человек успел потратить, от остального избавился.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петрозаводске бомж обокрал женщину, которая дала ему крышу над головой и работу.