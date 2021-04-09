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Житель Петрозаводска остался без куртки и денег, пока наслаждался пиццей

Новости. Криминал
11:36, 10 Апреля 2021
фото: Pixabay
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Молодого человека обокрали в пиццерии, куда он пришел на обед, сообщили в МВД Карелии.

В петрозаводскую полицию обратился 25-летний горожанин. Пока он обедал в пиццерии, у него украли куртку. В ней находились документы, а также кошелёк с 2 тысячами рублями и банковскими картами. Ущерб составил 5 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к хищению причастен ранее судимый за имущественные преступления 21-летний мужчина. В этом им помогла запись камеры видеонаблюдения.

Как выяснилось, наличные денежные средства молодой человек успел потратить, от остального избавился.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петрозаводске бомж обокрал женщину, которая дала ему крышу над головой и работу.

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Комментарии

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кир
2021-04-10 12:20:32
Спасибо, порадовали! Понимаю, текучка.
кир
2021-04-10 12:10:20
Не печатаете? А что делать с тем, у кого нарушен генетический код? Это не лечится и не исправляется. Есть ещё варианты. Поташов на смене?
кир
2021-04-10 11:48:07
Это Россия, сынок. Родину не выбирают. Вторая ходка должна быть последней, - сказал кот-психолог.
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