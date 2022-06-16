Житель Петрозаводска поблагодарил водителя троллейбуса, прослушавшего все песни пассажиров

Отдельно горожанин поблагодарил кондуктора и восславил троллейбусное управление.

В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» появилась благодарность водителю городского троллейбуса № 1.

«Спасибо водителю троллейбуса номер один! Он стоически довёз всех нас до Древлянки после салюта. Этот водитель выслушал весь репертуар песен, которые пели довольные пассажиры», — написал читатель паблика.

Кроме того, горожанин в сообщении, написанном в половине пятого утра, отдельно поблагодарил кондуктора и все троллейбусное управление, а Петрозаводск еще раз поздравил с днем города.

Накануне праздничный салют в полночь завершил 319-й день рождения Петрозаводска.