Житель Петрозаводска попал за решетку на 8 лет за изготовление и хранение оружия

Петрозаводчанин был признан виновным сразу по нескольким статьям, сообщили на сайте городского суда.

Петрозаводский городской суд 23 сентября вынес приговор жителю города по нескольким статьям: изготовление и хранение взрывчатых веществ, изготовление и хранение оружия организованной группой.

По совокупности преступлений суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также петрозаводчанин будет вынужден заплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее житель Сортавальского района, занимавшийся изготовлением оружия, попал под суд.