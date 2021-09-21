Житель Петрозаводска попал за решетку на 8 лет за изготовление и хранение оружия

Петрозаводчанин был признан виновным сразу по нескольким статьям, сообщили на сайте городского суда.
Петрозаводский городской суд 23 сентября вынес приговор жителю города по нескольким статьям: изготовление и хранение взрывчатых веществ, изготовление и хранение оружия организованной группой.
По совокупности преступлений суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также петрозаводчанин будет вынужден заплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее житель Сортавальского района, занимавшийся изготовлением оружия, попал под суд.
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