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Житель Петрозаводска вломился в квартиру бывшей супруги и угрожал расправой

Новости. Общество
09:29, 26 Октября 2021
фото: © РИА Новости Крым / Илья Питалев

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Росгвардейцы задержали пьяного петрозаводчанина, незаконно проникшего в квартиру к экс-супруге.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, поздним вечером сигнал тревоги на пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил из квартиры, куда сотрудники выезжают с завидной регулярностью. Бывший муж постоянно усложняет жизнь хозяйки. В этот раз мужчина смог проникнуть в квартиру, угрожая экс-супруге физической расправой.

По отношению к сотрудникам вневедомственной охраны он повел себя также агрессивно. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, на теле были видимые ссадины, поэтому группа задержания вызвала скорую помощь. Когда сотрудники удостоверились, что в медицинской помощи задержанный не нуждается, его передали в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее росгвардейцы задержали жителя Карелии, хватавшего бывшую жену за горло.

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Комментарии

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Кир
2021-10-26 09:37:20
Удивили новостью в пьяной стране. :)
Гость
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