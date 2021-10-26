Житель Петрозаводска вломился в квартиру бывшей супруги и угрожал расправой

Росгвардейцы задержали пьяного петрозаводчанина, незаконно проникшего в квартиру к экс-супруге.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, поздним вечером сигнал тревоги на пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил из квартиры, куда сотрудники выезжают с завидной регулярностью. Бывший муж постоянно усложняет жизнь хозяйки. В этот раз мужчина смог проникнуть в квартиру, угрожая экс-супруге физической расправой.

По отношению к сотрудникам вневедомственной охраны он повел себя также агрессивно. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, на теле были видимые ссадины, поэтому группа задержания вызвала скорую помощь. Когда сотрудники удостоверились, что в медицинской помощи задержанный не нуждается, его передали в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее росгвардейцы задержали жителя Карелии, хватавшего бывшую жену за горло.