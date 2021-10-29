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Житель поселка помог другу-виновнику ДТП и пошел под суд

Новости. Криминал
13:13, 29 Октября 2021
фото: © newsbash.ru

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В Сегежском районе будут судить 28-летнего мужчину за ложный донос об угоне автомобиля, сообщили в МВД Карелии.

В отделе МВД России по Сегежскому району завершено расследование уголовного дела по факту ложного доноса. Фигурантом является 28-летний житель одного из поселков.

Мужчина обратился в полицию с сообщением о том, что неизвестный угнал и повредил его автомобиль. Заявление было зарегистрировано, «потерпевший» был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

В ходе дальнейшей проверки факт угона автомобиля не нашел подтверждения. Полицейские обнаружили машину на одной из улиц поселка со следами ДТП, а также выяснили, что мужчине она не принадлежит. Собственником оказался его приятель.

Следствием установлено, что в тот день мужчины совершали совместную поездку, владелец автомобиля не имел при себе водительских прав. На одной из улиц в машине возникла неполадка с колесом, в результате водитель не справился с управлением, врезался в забор, после чего быстро покинул место аварии.  Его пассажир находился в сильном алкогольном опьянении и не смог самостоятельно покинуть салон — ему помогли местные жители. Дождавшись приезда сотрудников полиции, мужчина сообщил им, что данная машина принадлежит ему и она была угнана. Он заявил недостоверные сведения, желая, таким образом, помочь товарищу избежать административной ответственности.

В настоящее время обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее житель Карелии пропил бочку и затем попросил полицейских ее найти.

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