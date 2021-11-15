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Житель Приладожья Карелии обесточил дом знакомых

Новости. Криминал
18:20, 10 Января 2022
фото: Pixabay

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В Сортавале мужчина вынес из дома знакомых электрический генератор и продал.

В сортавальскую полицию обратилась 51-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что строит частный дом в черте Сортавалы. Во время одного из своих визитов она обнаружила вскрытую дверь и пропажу электрического генератора, без которого строящийся объект оказался обесточен. Причиненный материальный ущерб оценен в 85 000 рублей. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 37-летний житель Сортавалы, знакомый хозяев дома. Он сознался в содеянном.

Со слов подозреваемого, он знал о том, что в доме еще никто не проживает. Когда сортавальцу потребовались деньги, он, по версии полиции, в отсутствие хозяев проник в здание, похитил генератор и в дальнейшем сбыл его. Вырученные деньги мужчина потратил на личные нужды.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о краже. Расследование продолжается. Мужчине грозит до пяти лет лишения  свободы.

Ранее вор в Петрозаводске попытался перебросить велосипед через забор, но он застрял.

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Комментарии

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кир
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