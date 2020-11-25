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Житель Санкт-Петербурга разъезжал по райцентру Карелии пьяным и без прав

Новости. Общество
12:07, 26 Ноября 2020
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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Автоинспекторы отстранили от управления 20-летнего водителя в Медвежьегорске, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувшую среду в 21:07 у дома № 18а по улице Советская в Медвежьегорске сотрудники Госавтоинспекции остановили 20-летнего водителя. Он находился за рулем автомобиля Renault Logan в состоянии алкогольного опьянения. Прав у него не было. Молодой человек оказался жителем Санкт-Петербурга. Он был отстранен от управления, задержан и ожидает решения суда.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, сегодня, 26 ноября, ночью автоинспекторы отстранили от управления нетрезвого 22-летнего водителя автомобиля Mazda без прав.

В отношении молодого человека составлен протокол. Автомобиль перемещен на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, что за управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, нарушителей ждет арест на срок от 10 до 15 суток, или штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее два пьяных водителя в Карелии попали под уголовную статью.

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