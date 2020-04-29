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Жителей Карелии проконсультируют по вопросам капремонта и расселения "аварийки"

Новости. Общество
11:15, 30 Апреля 2020
фото: © Максим Шеметов/ТАСС
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Минстрой Карелии проведет сегодня горячую линию по вопросам капремонта и расселения аварийного жилья.

Жители республики смогут задать специалистам министерства вопросы, касающиеся проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, прохождения отопительного сезона, региональных целевых программ и другие.

"Горячая" линия в Минстрое будет работать сегодня, 30 апреля, с 15 до 16 часов.

По вопросам расселения аварийного жилья и капитального ремонта звоните по номерам: 8 (8142) 76-61-35 или 78-32-73. По всем остальным темам телефон для связи: 8 (8142) 78-51-57.

Ранее сообщалось, что председатель комитета градостроительства и землепользования администрации Петрозаводска Евгений Перов проведет 30 апреля "горячую" линию.

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