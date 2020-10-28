Жителей Петрозаводска будут бесплатно возить автобусами на сельскохозяйственную ярмарку

Парфенчиков сообщил, на сельскохозяйственную ярмарку, которая проходит на Инженерной, пойдут бесплатные автобусы.

Об этом написал на своей странице ВКонтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

Автобусы будут курсировать с 29 октября по 1 ноября между улицей Инженерной, где проходит ярмарка, и микрорайонами города: Древлянкой, Кукковкой и Ключевой.

"Автобусы компании "Карелавтотранс-Сервис" будут курсировать туда и обратно трижды в день, предусмотрены остановки и по маршруту следования", - написал Парфенчиков.

Кроме того, по многочисленным просьбам покупателей на ярмарке организованы специальные "мясные дни", когда можно приобрести продукцию карельских животноводческих хозяйств.

По словам главы Карелии, 30 октября такой "мясной день" проведет Совхоз "Аграрный", 31 октября - племенное хозяйство "Ильинское" и племсовхоз "Мегрега", 31 октября и 1 ноября – фермерское хозяйство Татьяны Сулим.

А на субботу запланирован "сырный день" Сямозерской сыроварни.

Ранее сообщалось, что сельскохозяйственная ярмарка, открывшаяся в Петрозаводске 23 октября, не вызвала большого интереса ни у сельхозпроизводителей, ни у покупателей.