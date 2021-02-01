Жители двух домов третью неделю сидят без воды в райцентре Карелии, где был разморожен трубопровод

В Питкяранте продолжают исправлять последствия аварии, прошедшей 14 января на сетях.

Как сообщили в правительстве республики, в настоящее время водоснабжение города полностью восстановлено. Исключение составляют два двухквартирных дома по улице Комсомольской. Причиной неполадки на вводе в дома является промерзание внутреннего оборудования, после чего образовалось слабое давление в трубах. Для подачи воды в квартиры требуется замена труб.

По информации администрации Питкярантского района, подключение к центральному водопроводу после аварии собственники квартир выполняли самостоятельно, без согласования с местными властями. Представители ресурсоснабжающей организации и администрации запланировали работы по восстановлению водоснабжения, уже проведена оценка их объема. В данный момент составляется проектно-сметная документация, определяется стоимость работ.

Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода. Водоснабжение было восстановлено 19 января.

Следком возбудил по ситуации с аварией в Питкяранте уголовное дело по УК по статье "Халатность". Прокуратурой района в Питкярантский городской суд направлено административное исковое заявление о возложении на администрацию района обязанности провести мероприятия по замене ветхих участков водопроводных сетей.