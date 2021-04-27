Жители города в Карелии жалуются на мощный потоп (ФОТО)

В Сортавале участки частных построек ушли под воду и превратились в болото: местные жители в отчаянии.

Жительница Карелии Евсапия Сапега сообщила «Столице на Онего», что земельный участок в Сортавале, принадлежащий ее родителям, затоплен. Под воду уходят и соседние территории. Потоп произошел на Выборгском шоссе в Сортавале. По ее оценке, подтопление произошло из-за повреждения ливневой канализации.

«Мы в отчаянии, с каждым днём вода все ближе прибывает к фундаменту, и есть опасение, что за период майских праздников — период государственного бездействия — фундамент начнёт подмывать, и вода доберется до септика. В доме проживают мои родители-пенсионеры и сестрёнка 14 лет», — заявила Евсапия Сапега.

По словам автора сообщения, сортавальские власти в курсе имеющейся проблемы, но не решают ее.

«На данный момент мы связалась с тремя пострадавшими семьями. Одна из семей ранее уже обращалась в администрацию города для решения проблемы затопления на участках ещё в 2017 году, на что имеется письменный ответ: «в результате комиссионного обследования был обнаружен перелом трубы в районе подъезда 6 по адресу Выборгское Шоссе д. 87 «А». Также была отписка, что проблема будет решаться, — без уточнения сроков. Спустя три года после данного письма, проблема приобрела катастрофический характер. Участки наших соседей и наш затопило потоком грунтовых вод. Основная проблема в том, что дом и участок дороги с поломанной трубой находится на балансе военных. Как говорит сама администрация, у них нет рычагов давления на данную структуру», — пояснила Евсапия Сапега.

Она разместила снимки потопа в местном паблике «Подслушано в Сортавала». В своем сообщении она указала, что «всему виной непродуманное водоотведение от новых военных домов на Южном. При строительстве была уложена тонкая ливневка, которую просто раздавило».

Евсапия Сапега указала, что долгие переговоры с представителями местной власти и коммунальщиками не привели к решению проблемы с подтоплением домашнего хозяйства.

«В течение последних трёх недель велись переговоры с администрацией города Сортавала. Мы были на приеме у Крупина, связывались с гражданкой Никитиной — управляющей компанией военного дома. В итоге получили ответ, что у них нет ресурсов на решение данной проблемы», — заявила она.

Ранее сообщалось, как оперативные службы учились спасать от потопа поселок в Карелии.