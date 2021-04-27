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Жители города в Карелии жалуются на мощный потоп (ФОТО)

Новости. Общество
09:48, 28 Апреля 2021
фото: Подслушано в Сортавала / ВК
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В Сортавале участки частных построек ушли под воду и превратились в болото: местные жители в отчаянии.

Жительница Карелии Евсапия Сапега сообщила «Столице на Онего», что земельный участок в Сортавале, принадлежащий ее родителям, затоплен. Под воду уходят и соседние территории. Потоп произошел на Выборгском шоссе в Сортавале. По ее оценке, подтопление произошло из-за повреждения ливневой канализации.

«Мы в отчаянии, с каждым днём вода все ближе прибывает к фундаменту, и есть опасение, что за период майских праздников — период государственного бездействия — фундамент начнёт подмывать, и вода доберется до септика. В доме проживают мои родители-пенсионеры и сестрёнка 14 лет», — заявила Евсапия Сапега.

По словам автора сообщения, сортавальские власти в курсе имеющейся проблемы, но не решают ее.

«На данный момент мы связалась с тремя пострадавшими семьями. Одна из семей ранее уже обращалась в администрацию города для решения проблемы затопления на участках ещё в 2017 году, на что имеется письменный ответ: «в результате комиссионного обследования был обнаружен перелом трубы в районе подъезда 6 по адресу Выборгское Шоссе д. 87 «А». Также была отписка, что проблема будет решаться, — без уточнения сроков. Спустя три года после данного письма, проблема приобрела катастрофический характер. Участки наших соседей и наш затопило потоком грунтовых вод. Основная проблема в том, что дом и участок дороги с поломанной трубой находится на балансе военных. Как говорит сама администрация, у них нет рычагов давления на данную структуру», — пояснила Евсапия Сапега.

Она разместила снимки потопа в местном паблике «Подслушано в Сортавала». В своем сообщении она указала, что «всему виной непродуманное водоотведение от новых военных домов на Южном. При строительстве была уложена тонкая ливневка, которую просто раздавило». 

Евсапия Сапега указала, что долгие переговоры с представителями местной власти и коммунальщиками не привели к решению проблемы с подтоплением домашнего хозяйства.

«В течение последних трёх недель велись переговоры с администрацией города Сортавала. Мы были на приеме у Крупина, связывались с гражданкой Никитиной — управляющей компанией военного дома. В итоге получили ответ, что у них нет ресурсов на решение данной проблемы», — заявила она.

Ранее сообщалось, как оперативные службы учились спасать от потопа поселок в Карелии.

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Комментарии

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Лапша
2021-04-28 12:03:51
Главное сходить и проголосовать,а то что дерьмом зальёт,это вторично....
театральный критик
2021-04-28 10:53:06
С таким меееером и врагов не надо.
Off
2021-04-28 10:25:56
Там где долго правили педроссы , всегда после них.. остается разруха и наводнения . ))
активист с гражданской позицией
2021-04-28 10:24:39
крупину пофиг на ваши проблемы. Давно в этом убедился.
off
2021-04-28 10:04:21
Где оппы у власти, там везде разруха и потоп. Крупина в отставку
Off
2021-04-28 10:24:23
Админы . Вы обычно удаляете двойников . Вот он ... ))) Я даже знаю ,под какими никами, он чалится ... :)
Никита
2021-04-28 10:27:12
Off, явно пригожинский тролль )))
Leopol'd
2021-04-28 10:18:34
off, разве Крупин что-то изменил? Уже 4 года назад это же происходило.
Никита
2021-04-28 10:04:10
Едросы рулят . бездари .
кир
2021-04-28 10:00:48
Раньше жили также. Какие проблемы?
Гость
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