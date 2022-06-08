Жители Карелии больше всех в России готовы идти на снижение зарплаты ради трудоустройства

Чтобы устроиться на работу, почти половина жителей региона согласилась снизить зарплатные ожидания.

Служба исследований сервиса по поиску работы hh.ru проанализировала текущие настроения соискателей. Как выяснилось, жители Карелии больше других россиян готовы снизить зарплатные ожидания ради получения предложения о работе.

Опрос жителей региона показал, что трудящиеся Карелии оказались наиболее гибкими в плане зарплатных ожиданий. Почти половина опрошенных — 48% — готовы снизить ожидаемую зарплату. На втором месте по готовности демпинговать с уровнем зарплаты ради работы готовы жители Санкт-Петербурга и Ленобласти, затем — из Москвы и области. Меньше всего соискателей, готовых согласиться на меньшую оплату труда ради трудоустройства, оказалось в Приволжье.

Ранее специалисты hh.ru выяснили, что средний размер зарплаты, предлагаемой претендентам на вакансии на промышленных предприятиях Карелии, уступает заработкам, которые обещают в большинстве регионов СЗФО.