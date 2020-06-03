Жители Карелии добровольно сдали оружие и боеприпасы

Сотрудниками Росгвардии за неделю выявлено семь административных правонарушений в сфере оборота оружия, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

С 18 по 24 мая сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проведена 161 проверка обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан. Выявлено 7 нарушений в сфере оборота оружия, правонарушители привлечены к административной ответственности.

За неделю Росгвардейцы изъяли 7 единиц огнестрельного оружия. Жители республики добровольно сдали 17 единиц огнестрельного оружия и 21 боеприпас.

Ранее сообщалось, что петрозаводчанин предстанет перед судом за контрабанду раритетного оружия.