Жители Карелии добровольно сдали за неделю 20 стволов

Росгвардейцы проверили владельцев оружия в республике.
Сотрудниками и военнослужащими Управления Росгвардии по Республике Карелия совместно с сотрудниками МВД за минувшую неделю проведено 73 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.
Жители Карелии добровольно сдали 20 единиц оружия. Росгвардейцы составили 2 протокола об административных правонарушениях. Изъято 4 единиц оружия.
Ранее сообщалось, в приграничном районе Карелии будут стрелять из крупнокалиберного оружия.
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