Жители Карелии добровольно сдали за неделю 20 стволов

Росгвардейцы проверили владельцев оружия в республике.

Сотрудниками и военнослужащими Управления Росгвардии по Республике Карелия совместно с сотрудниками МВД за минувшую неделю проведено 73 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Жители Карелии добровольно сдали 20 единиц оружия. Росгвардейцы составили 2 протокола об административных правонарушениях. Изъято 4 единиц оружия.

Ранее сообщалось, в приграничном районе Карелии будут стрелять из крупнокалиберного оружия.