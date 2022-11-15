Жители Карелии получат пособие по уходу за ребенком в декабре дважды

Работающие жители Карелии смогут до Нового года получить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет сразу за два месяца.

Сегодня, 7 декабря, отделение Фонда социального страхования перечислит работающим жителям республики ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет за ноябрь. Декабрьское пособие будет выплачено досрочно, до новогодних праздников. Об это сообщили в Фонде.

ФСС выплачивает напрямую пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет более чем 3 тысячам работающим жителям республики, из них 41 человек – мужчины.

В фонде напомнили, что согласно действующему законодательству, право на отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет с выплатой соответствующего пособия имеет один из родителей или другой член семьи, фактически осуществляющий уход за ребенком. В семьях, где воспитываются двойни, тройни, погодки, к примеру, мать имеет право оформить отпуск за одним ребенком, а отец – за другим.

Телефон «горячей линии» отделения ФСС по вопросам выплаты пособий в связи с материнством и детством - 8(8142) 79-10-15.

Телефон Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами: 8 (800) 600-00-00.

Ранее сообщалось, все детские пособия с 1 января 2023 года заменят на «универсальное пособие семьям, воспитывающих детей».