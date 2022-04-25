Жители Карелии попались на краже алкоголя и колбасы

Росгвардецы задержали двух мужчин, которые пытались пронести алкоголь и продукты мимо кассы в сетевых магазинах.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, сотрудники районных отделов вневедомственной охраны выезжали в торговые заведения Кондопоги и Медвежьегорска. Там были задержаны 47-летний и 19-летний покупатели, которые попались на хищении товаров — алкогольной и мясной продукции — из сетевых магазинов.

Нарушителями оказались местные жители. Сумма ущерба составила около 1000 рублей. Росгвардейцы передали задержанных участковым.

Еще один инцидент был зарегистрирован в Кондопоге на площади Ленина. Неизвестные устроили драку посреди улицы. Сотрудники Росгвардии задержали 27-летнего мужчину, который избил 21-летнего юношу. Госпитализация пострадавшему не потребовалась. Драчуна доставили в отделение полиции.

Ранее сообщалось, мужчина устроил пьяный дебош в кафе в райцентре Карелии.