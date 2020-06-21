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Жители Карелии попались на незаконной ловле 22 особей рыб (ФОТО)

Новости. Криминал
11:50, 22 Июня 2020
фото: © пресс-служба Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте
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На юго-западе республики в акватории крупнейшего озера России пресечен факт браконьерства, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

Нарушителей поймали в акватории пролива Уйттосалми Ладожского озера за незаконную добычу рыбы.

При помощи сети длиной около 140 метров любители незаконной рыбалки выловили 22 особи рыб различных промысловых пород.

Ущерб составил более 17 тысяч рублей.

Установлено, что браконьерами являются жители Сортавальского района в возрасте 28 и 37 лет.

У мужчин забрали запрещенные рыболовные снасти и незаконно добытый улов, а судно и мотор передали на ответственное хранение.

Возбужденно уголовное дело.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее любителей незаконной рыбалки в Карелии оставили без сетей и спиннингов.

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