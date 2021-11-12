Жители Карелии устроили из гаража магазин с алкогольным и табачным фальсификатом

Полицейские вычислили продавцов нелегальной алкогольной и табачной продукции в Карелии.

В полиции Кондопожского района возбуждено и расследуется несколько уголовных дел в отношении местных жителей. Установлено, что в гаражном боксе одного их фигурантов они осуществляли продажу немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также табачных изделий. Об этом информирует МВД.

Полицейские изъяли свыше 1700 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также более 46 500 пачек табачных изделий. Общая стоимость реализованного фальсификата превысила миллион рублей.

С начала года сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия из незаконного оборота изъято более 3 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Большую часть этого объема составили спирт и спиртосодержащая продукция, информирует МВД.

Ранее сообщалось, что геодезический прибор и спиртное стали наживой магазинных воров в Карелии.