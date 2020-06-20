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Жители Карелии "застряли" в Индии из-за пандемии COVID-19

Новости. Общество
14:30, 21 Июня 2020
фото: © pixabay.com
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В редакцию "Столицы на Онего" обратился житель Петрозаводска Александр, который 5 месяцев назад отправился с женой в путешествие по Индии да там и застрял.

Конечно, они не планировали так долго рассматривать Тадж-Махал или омывать ноги в Индийском океане, но коронавирус откорректировал их планы, а потом и стечение обстоятельств в виде избирательной помощи правительства сделало свое дело. В результате семейная пара из Петрозаводска живет на Гоа уже с 11 января и на сегодняшний день не представляет, как вернуться домой, потому что деньги практически закончились, а помощи от российского государства нет никакой.

По словам петрозаводчанина, они с женой пытались вылететь из Индии уже два раза, но не получалось.

"Деньги закончились, сейчас не знаем, как возвращаться. Авиасообщение из Гоа в Россию закрыто полностью. Честно говоря, не знаю, как можно нам помочь", – закончил свой рассказ Александр и добавил, что эпидемия коронавируса в Индии тоже была, и власти очень лояльно относились к людям.

Подробнее читайте в материале "Билет в одну сторону".

 

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