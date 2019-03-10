Жители карельских деревень "бунтуют" из-за оптимизации школ и детсадов

Закрытие образовательных учреждений в карельских деревнях и селах грозит социальным взрывом в Пряжинском национальном районе Карелии.

"Столица на Онего" побывала в образовательном учреждении старинной карельской деревни накануне приезда чиновников, а по пути заглянула в еще одно карельское село Пряжинского национального района – Крошнозеро, где над школой-садом нависла такая же угроза закрытия. И в Савиново, и в Крошнозере родители учащихся и педагоги известие об "оптимизации" малокомплектных школ встретили в штыки.

"За школу и садик будем воевать!", – пообещали местные жители.

"Я не вижу никакого смысла в закрытии нашей школы, – заметила жительница деревни Нина Фотеева. – В прошлом году в ней были установлены стеклопакеты и новые двери, которые соответствуют всем требованиям пожарной безопасности. Но самое главное – в Савиново есть дети, и еще есть молодежь, которая хочет здесь жить!".

Полный текст читайте здесь.