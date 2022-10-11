Жительница Петрозаводска: «Торговцы ряпушкой топчут ногами кустики, получая прибыль»

Пользователи соцсети выражают недовольство уличными торговцами, которые заполонили бульвар Интернационалистов в столице Карелии.

Петрозаводские пользователи соцсети «ВКонтакте» пожаловались на торговцев рыбой на Древлянке.

«Весь город заполонили торговцы рыбой, ряпушку продают с земли на каждом шагу. Сегодня шла через переход на светофоре к торговому центру на бульваре Интернационалистов. Рыба в ящиках стоит на земле, где не столь давно город высадил кустики. Их топчут ногами, получая прибыль», — написала анонимный автор паблика «Подслушано в ПТЗ».



По словам женщины, в ЕДДС города ей сообщили, что решение этого вопроса не в их компетенции. В полиции с юмором спросили, вкусная ли была ряпушка.



«Хочу спросить у администрации города, кто должен следить за порядком и пресекать эту торговлю? Рядом, кстати, бойко торгуют картошкой и капустой», — говорится в сообщении паблика.



Напомним, несанкционированная торговля на Лососинском шоссе, 25 процветает уже давно, и власти города не могут ее остановить.

Еще летом 2018 года около дома №25 по Лососинскому шоссе, где ранее велась несанкционированная торговля, была благоустроена территория вдоль пешеходной дорожки: рекультивированы газоны, в рамках акции "Петрозаводску - 100 тысяч деревьев" высажено около 200 кустов спиреи.

После озеленения территории торговцы долгое время не могли вернуться на свои излюбленные места. В этом году несанкционированная торговля вновь возобновилась. Часть продавцов установила лотки у помойки. Большинство перенесли торговлю на бульвар Интернационалистов, добавив к 17 торговым точкам еще несколько палаток и зонтиков с лотками.