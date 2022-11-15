Жители Петрозаводска решились на кражу куртки и пальто в морозную погоду

В столице Карелии полицейскими раскрыты две кражи из торгового центра.

С заявлением о краже в полицию обратились работники магазина молодежной одежды. Они обнаружили, что из торгового зала пропала мужская куртка стоимостью почти 6 000 рублей. Полицейские установили, что к хищению причастна несовершеннолетняя петрозаводчанка. Она призналась, что куртку успела сбыть.

Спустя несколько дней аналогичное заявление поступило и от продавцов другого торгового заведения. В ходе просмотра записи замеры видеонаблюдения они выявили факт кражи мужского пальто. В настоящее время установлен подозреваемый: 21-летний горожанин. Он дал признательные показания. Ущерб, причиненный его действиями магазину, превысил 4300 рублей.

По обоим фактам краж возбуждены и расследуются уголовные дела о кражах.

Ранее сообщалось, в морозную ночь 38-летний житель Петрозаводска пошел на кражу вязаных варежек/