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Жители Петрозаводска страдают от шума техники на улице Куйбышева (ВИДЕО)

Новости. Общество
10:05, 17 Июля 2021
фото: правительство Карелии

Жильцы домов в центре Петрозаводска возмущены тем, что строительная техника мешает им спать в ночное время.

Шум строительной техники, которая выполняет работы по продлению улицы Куйбышева в Петрозаводске, возмущает жильцов соседних домов. Они утверждают, что рабочие нарушают покой их семей. Об этом горожане сообщили «Столице на Онего».

Известно, что возмущенные жильцы обращались в Единую дежурно-диспетчерскую службу и полицию.

Люди отправили в редакцию снятое на месте событий видео. На кадрах видна работающая техника, которая регулярно издает звук сигнала при движении задним ходом.

Ранее власти Карелии сообщали, что строительство на улице Куйбышева будет идти в три смены с целью досрочно закончить проект. Работы выполняет компания «Технострой».

Глава республики Артур Парфенчиков заявлял, что улица Куйбышева, которую сейчас реконструируют, является стратегически значимой для города магистралью. Она позволит перенести движение автомобилей скорой помощи и подвоз пациентов в БСМП на сторону озера, что важно с учетом строительства нового хирургического корпуса у БСМП. Кроме того, предполагается, что после завершения работ будет разгружен центр города, в том числе с точки зрения построения маршрутов общественного транспорта.

«По графику работы должны быть завершены в декабре, но, на мой взгляд, мы должны максимально использовать благоприятный для дорожного строительства период. В связи с этим обращаюсь ко всем горожанам с просьбой. Нам очень важны ваши поддержка и понимание. Разумеется, работы с участием шумной тяжелой техники подрядчики будут стараться вести в дневное время. Уверен, мы все вместе с вами заинтересованы в том, чтобы как можно больше наших дорог были приведены в порядок», - обращался Артур Парфенчиков к горожанам.

Ранее на улице Куйбышева в Петрозаводске рабочие срубили деревья вдоль дороги. Также ранее сообщалось, что целый сквер был уничтожен в рамках проекта реконструкции данного объекта.

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Комментарии

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Саныч
2021-07-17 10:42:56
Так пусть ПАО поставит рядом палатку и ночует в ней. Вместо тысячи слов.
кир
2021-07-17 10:36:49
Работящие парни знают своё дело. Не мешайте им.
наташка
2021-07-17 10:21:22
Сами громче визжат
Бриг
2021-07-17 10:15:21
Ну, не относятся люди с пониманием , жить хотят по-нормальному .
Гость
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