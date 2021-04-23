Жители Петрозаводска возмущены уничтожением кустов в парках города

Специалисты от администрации спиливают под корень кусты в парках Петрозаводска, объясняя, что потом они будут «гуще расти».

В паблике «Благоустройство Парка Ямка в Петрозаводске» опубликован пост петрозаводчанки, которая обеспокоена уничтожением кустов и деревьев в городе.

«По всему городу прошли "мастер-классы" по "уходу" за растениями и кустарниками? Обрезание под корень - это уход?», - задает вопрос горожанка.

При этом в публикации указано, что специалисты объясняют подобный уход пользой для растения: «мол, гуще расти будут». Хотя расти уже нечему – одни пеньки.

Горожанка сделал фото в парке Ямка.

«На фото - ухаживание за парком - выход на центральную аллею. Еще в прошлом году было спилено порядка 200 деревьев - большая часть из них были молодыми, - написала автор поста. - Я люблю парк Ямка - всё-таки люди, по долгу службы обязанные им заниматься, должны прислушиваться к мнению активных горожан».

Ранее сообщалось, что рубки кустарника, проведенные в конце прошлого года на многих улицах Петрозаводска, лишили птиц традиционных мест гнездования.