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Жители Петрозаводска ждут не дождутся, когда власти благоустроят Пограничный сквер (ФОТО)

Новости. Общество
10:37, 22 Сентября 2020
фото: © читатель "Столицы на Онего"
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Пограничный сквер - единственная рекреационная территория для жителей микрорайона Рыбка, из года в год он приходит в запустение и упадок.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился житель микрорайона Рыбка в Петрозаводске и рассказал, что еще в марте 2018 года Постановлением администрации города земельному участку между ул. Медвежьегорской и ул.Беломорской было торжественно присвоено наименование "Пограничный сквер".


"Более 2,5 лет прошло с тех пор, а Пограничный сквер как был, так и остаётся в запустении, - написал горожанин. - Ноль благоустройства, ноль освещения, ноль пешеходных дорожек и скамеек, ноль газонов и новых насаждений. Несмотря на то, что в 2020 году выделялись немалые дополнительные средства для проведения работ по благоустройству территорий Петрозаводска, на данный сквер у чиновников не нашлось ни копейки. В Пограничном сквере продолжают царить грязь, мусор, лужи и темнота".

По словам автора обращения, Пограничный сквер - это единственная рекреационная территория для жителей в этом районе Петрозаводска, из года в год он приходит в запустение и упадок.

Горожанин просит власти обратить внимание на ситуацию с Пограничным сквером.

Ранее глава Петрозаводска Ирина Мирошник предупреждала, что финансовый кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, может привести к отказу от каких-то работ, запланированных по нацпроектам на 2020 год.

"Мы обсуждаем сейчас с правительством возможность отложить благоустройство парков и скверов на 2021 год. Проекты подготовлены, мы полностью готовы к их размещению, но исходя из финансовых возможностей республики можно будет говорить о переносе этих позиций", - пояснила глава Петрозаводска.

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Комментарии

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2020-09-22 10:44:21
Сами свинячат, а потом ноют и фоточки в интернетиках выкладывают.
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