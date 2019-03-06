Жители Савиново высказались против закрытия школы-сада

Родители учащихся намерены отстоять образовательное учреждение в старинной деревне Пряжинского района, которая считается местом компактного проживания карелов.

В деревне Савиново 6 марта побывала комиссия по оценке последствий принятия решения по реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения, которую возглавляла заместитель главы администрации Пряжинского национального района Карелии Елена Илюкович. Члены комиссии встретились с педагогами и родителями учащихся и воспитанников Савиновской школы-сада, которую районные власти намерены закрыть.

Как сообщила "Столице на Онего" после этой встречи одна из ее участниц, жительница Савиново Нина Фотеева, родители высказались против ликвидации образовательного учреждения в деревне, которая относится к местам компактного проживания карелов. "Мы не пришли к консенсусу с членами комиссии и будем отстаивать нашу школу. Это наше право и это наши дети! Они должны учиться в родной деревне!", - подчеркнула Нина Фотеева.

Начальную школу в Савиново сейчас посещают три ученика, а детский сад – восемь воспитанников. Савиновская школа-сад – это и место трудоустройства шестерых жителей деревни, трое из которых – педагоги. Найти им новую работу в окрестностях Савиново почти невозможно.

Как утверждает директор школы-сада Ирина Евсеева, у надзорных органов претензий к образовательному учреждению до сих пор не было. Однако члены комиссии сообщили на встрече в Савиново, что по действующему законодательству деревенская школа-сад должна быть оборудована системой видеонаблюдения и металлическим ограждением, а средств на это в местном бюджете нет.

Напомним, что на VIII съезде карельского народа, который прошел в Карелии в 2016 году, особо подчеркивалась необходимость сохранения образовательных учреждений в местах компактного проживания карелов. В школе-саде деревни Савиново ведется преподавание карельского языка.