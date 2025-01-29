Жители центра Петрозаводска пожаловались на водителей, снующих через двор, чтобы не стоять на светофоре

Надежда Дрейзис обсудила со специалистами, где можно поставить шлагбаумы.

Жильцы домов на улице Анохина, 27 и Гоголя, 32 пожаловались на водителей, которые объезжают светофор, установленный на перекрестке. Эту проблему обсудили на приеме в Штабе общественной поддержки с горожанами, сообщила спикер Петросовета Надежда Дрейзис на своей личной странице в соцсети.

«Вместе с заявителем и представителем профильного управления администрации города обсудили, где можно установить шлагбаум, бетонные полусферы или знаки, ограничивающие движение. В первую очередь разберëмся, за какую территорию отвечает город, а за какую собственники, а также узнаем мнение ГАИ. И будем вместе с жителями этих домов решать данную проблему», — написала Надежда Дрейзис.

Ранее Артур Парфенчиков возмутился поведением водителя маршрутки, который накричал на ребенка, забывшего деньги дома.