Жителя Карелии доставили в больницу с ожогами

Мужчина получил ожоги у себя дома, сообщили в МЧС Карелии.

В пятницу, 25 октбяря, мужчина, находясь у себя дома в квартире, получил термический ожог голени 1-2-й степени и левой стороны тела на площади 4%.

В МЧС инфоррмация об инциденте поступила 31 октября от врачей.

Напомним, в июле в Кондопожском районе госпитализировали девушку с ожогами лица.