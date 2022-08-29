Жителя Карелии, из-за денег избившего обувной щеткой 82-летнюю соседку, отправили в колонию

В Сегеже осудили мужчину, который, надев перчатки, проник в квартиру соседки и издевался над ней, требуя деньги.

Сегежский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 30-летнего местного жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил преступление в отношении своей 82-летней соседки. Он совершил разбойное нападение с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с целью хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшей.

Решив совершить преступление, мужчина надел перчатки, чтобы скрыть следы преступления, пришел к входной двери в квартиру соседки и постучал в нее. Пенсионерка, узнав по голосу своего соседа и не подозревая о его намерениях, открыла ему дверь своей квартиры. Мужчина потребовал от соседки деньги, на что она ответила отказом. После этого он против воли женщины прошел в ее квартиру.

В квартире он, удерживая пенсионерку на стуле и закрывая ей рот рукой, угрожал ножом, приставляя его к горлу, наносил пожилой женщине удары по голове и телу обувной щеткой с деревянной ручкой и высказывал в ее адрес угрозу убийством и требование передать ему деньги.

После того, как пенсионерка вновь отказалась давать деньги, он с силой толкнул ее в сторону, от чего она упала на пол и ударилась головой. После этого нападавший осмотрел содержимое сумок, и ничего не обнаружив, скрылся с места преступления.

Учитывая сведения о личности подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, наличие обстоятельства, отягчающего наказание, учитывая также раскаяние подсудимого, суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Панее сообщалось, в результате избиения на голове и теле пенсионерки зафиксированы многочисленные ушибы и кровоподтеки.