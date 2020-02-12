Жителя Карелии отправили в колонию за пьяное вождение

Жителя Муезерского района четыре раза за год привлекали к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщили в прокуратуре Карелии.

В сентябре 2019 года мужчина сел за руль в нетрезвом виде всего через полтора месяца после вступления в законную силу приговора за аналогичное преступление.

После того как машину на автодороге Тикша-Реболы остановили сотрудники ДПС при медицинском освидетельствовании водителя была выявлена концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в размере 0,88 мг/л.

Как следует из показаний подсудимого, перед поездкой он со своим знакомым распил бутылку водки.

Суд назначил ему наказание в виде пяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 3 года.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

Ранее пьяного водителя с невнятной речью остановили на трассе в Карелии.