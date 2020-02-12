890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Общественники Карелии обратились в Генпрокуратуру РФ из-за индексации "ветеранских" выплат в 21 рубль 20
Сегодня 12:26
Пикет в Петрозаводске: "Никому из чиновников нет дела до людей!" 8
Сегодня 12:52
Студент, госпитализированный в Петрозаводске с подозрением на коронавирус, до сих пор ждет результатов анализов 11
Сегодня 10:47
Конституционные поправки: "Давай сделаем это по-быстрому" 1
Новое
Сегодня 16:20

Жителя Карелии отправили в колонию за пьяное вождение

Новости. Криминал
16:42, 12 Февраля 2020
фото: © Fotolia / Flippo Romeo
Загрузка...

Жителя Муезерского района четыре раза за год привлекали к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщили в прокуратуре Карелии.

В сентябре 2019 года мужчина сел за руль в нетрезвом виде всего через полтора месяца после вступления в законную силу приговора за аналогичное преступление.

После того как машину на автодороге Тикша-Реболы остановили сотрудники ДПС при медицинском освидетельствовании водителя была выявлена концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в размере 0,88 мг/л.

Как следует из показаний подсудимого, перед поездкой он со своим знакомым распил бутылку водки.

Суд назначил ему наказание в виде пяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 3 года.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

Ранее пьяного водителя с невнятной речью остановили на трассе в Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.02.2020, 14:00
Дмитрий Медведев оставил рыбакам из Карелии неприятный "подарок"
11.02.2020, 14:06
Новый тракторный завод на месте ОТЗ увеличит производство в 3 раза
06.02.2020, 17:13
Министр транспорта Карелии задержан по подозрению в получении взятки
09.02.2020, 11:46
"Отпетые мошенники" выступили в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)
08.02.2020, 11:09
Внедорожники перекрыли дорогу "скорой" в Петрозаводске
06.02.2020, 18:17
Правоохранители рассказали, какую взятку дали министру транспорта Карелии

Аналитика

Сегодня 16:20
Политкухня
Конституционные поправки: "Давай сделаем это по-быстрому" 1
На обсуждение президентского законопроекта в парламенте Карелии ушло менее десяти минут.
Индексация в 21 рубль как благодать 5
11.02.2020 17:47
Камера вместо квартиры в Испании 11
07.02.2020 14:25
Борьба с чумой XXI века по-карельски
07.02.2020 12:00
Когда Сегежа навсегда забудет о выбросах с ЦБК?
07.02.2020 11:40
Вся аналитика

Чтиво

11.02.2020 14:51
Без политики
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
SELA – это российский бренд одежды с почти тридцатилетней историей.
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 4
06.02.2020 14:54
Акела не промахнулся 13
05.02.2020 15:30
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о коррупции в Карелии
Сегодня 12:17
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»