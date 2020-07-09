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Жителя Карелии, по пьяни угнавшего автомобиль, ждет суд

Новости. Криминал
16:53, 10 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
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Жителя Муезерского района будут судить за угон, сообщается на сайте районного суда.

Установлено, что в мае пьяный местный житель попытался завладеть чужим авто без цели хищения. Двери были открыты.

Злоумышленник залез внутрь и хотел завести двигатель путем соединения проводов, но не смог.

Мужчина попросил приятеля помочь отогнать автомобиль до другой улицы, где бросил транспортное средство.

Более того, нетрезвый житель района украл вещи из салона.

Ранее в Карелии 19-летний рецидивист уехал домой на чужом авто.

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