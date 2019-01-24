Жителя Карелии, убившего отца на рыбалке, будут судить

В Пудожском районе пьяный мужчина насмерть забил отца на рыбалке, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, вечером 11 августа 35-летний житель Карелии на берегу озера Черное, расположенного в 8 км от деревни Каршево в состоянии алкогольного опьянения избил 65-летнего отца.

В ходе конфликта потерпевший упал и ударился головой о деревянную скамью, получив травму, повлекшую его смерть.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данные преступления предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.