Жителя Петрозаводска, обвиняемого в жестоком убийстве олончанки Дианы, проверяют на безумие

Неоднократно судимый житель Петрозаводска проходит стационарную судебно-психиатрическую экспертизу в Санкт-Петербурге.

Житель Петрозаводска П., обвиняемый в жестоком убийстве 26-летней уроженки Олонца Дианы, в настоящее время проходит назначенную ему карельским Следкомом стационарную судебно-психиатрическую экспертизу в психиатрической больнице № 6 Санкт-Петербурга.



Для таких «пациентов», которых этапируют сюда под конвоем и в наручниках, в больнице имеется специальное, так называемое «стражное» отделение.



Как сообщалось ранее, 12 июля в Петрозаводске пропала 26-летняя уроженка Олонца Диана. Обеспокоенные друзья заявили в полицию и начали самостоятельные поиски. В квартире пропавшей на Карельском проспекте девушки были обнаружены многочисленные следы крови. 17 июля было обнаружено тело потерпевшей с признаками насильственной смерти.



Его нашли в лесу в окрестностях деревни Машезеро Прионежского района в 29 километрах от Петрозаводска. Подозреваемого в жестоком преступлении петрозаводчанина П. арестовали. На сегодняшний день судья городского суда Елена Семичева продлила арест обвиняемого в убийстве Дианы до 14 декабря.



Подробнее читайте в нашей статье «Вменяем или психически нездоров?»