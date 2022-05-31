Жителя поселка Карелии поймали на краже спиртного и консервов

Росгвардцейцы продолжают задерживать жителей республики, совершающих набеги на магазины.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, на днях группы задержания получили вызовы о срабатывании тревожных кнопок на охраняемых объектах Петрозаводска, Олонца и Кондопоги. Так, сотрудники петрозаводского отдела вневедомственной охраны выезжали в гипермаркет, где был задержан подросток. Юноша попался на краже товара стоимостью около 1000 рублей. В Олонце росгвардейцы задержали 26-летнего жителя поселка Тукса, который похитил из сетевого магазина две бутылки водки, консервы и хлебобулочные изделия. А в Кондопожском районе была задержана 50-летняя местная жительница — женщина хотела вынести из торгового заведения мясо.

Все задержанные были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее росгвардейцы задержали 44-летнюю петрозаводчанку, разбившую кассовый аппарат и ноутбук в ресторане.