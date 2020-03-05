Жителю Карелии придется отработать выстрел в окно любимой женщины

Житель Медвежьегорска осужден за хулиганство с применением пневматического пистолета, сообщили в прокуратуре Карелии.
Установлено, что пьяный 30-летний житель Медвежьегорска в октябре 2019 года решил навестить знакомую, однако та не впустила его в квартиру.
Тогда он произвел выстрел в ее окно из пневматического пистолета. Женщина смогла вовремя отойти в сторону. Был поврежден стеклопакет.
Суд назначил виновному наказание в виде 300 часов обязательных работ.
В случае злостного уклонения от работ, нарушителю назначат принудительные работы или отправят в колонию.
Приговор суда вступил в законную силу.
Ранее горе-грабителя отправили в колонию Карелии за нежелание работать.
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