Жителю Карелии придется отработать выстрел в окно любимой женщины

Житель Медвежьегорска осужден за хулиганство с применением пневматического пистолета, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что пьяный 30-летний житель Медвежьегорска в октябре 2019 года решил навестить знакомую, однако та не впустила его в квартиру.

Тогда он произвел выстрел в ее окно из пневматического пистолета. Женщина смогла вовремя отойти в сторону. Был поврежден стеклопакет.

Суд назначил виновному наказание в виде 300 часов обязательных работ.

В случае злостного уклонения от работ, нарушителю назначат принудительные работы или отправят в колонию.

Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее горе-грабителя отправили в колонию Карелии за нежелание работать.