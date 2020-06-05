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Жительница Карелии дважды заплатила за несуществующего йорка

Новости. Криминал
12:26, 06 Июня 2020
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В минувший четверг в полицию обратилась 43-летняя жительница Кондопоги, сообщили в МВД Карелии.

Женщина захотела завести собаку породы йоркширский терьер. На одном из сайтов она нашла объявление о продаже щенка за 17 тысяч рублей. Виртуальная владелица питомца сообщила, что проживает в Санкт-Петербурге, и предложила доставить товар с помощью курьера. Получив согласие, она попросила заплатить всю сумму сразу и прислала ссылку для "безопасного" перевода.

Жительница Карелии перевела деньги, но тут ей ответили, что операция выполнена некорректно, и платеж нужно повторить. В итоге с ее счета исчезли 34 тысячи рублей.

После чего объявление исчезло.

Установлено, что номер телефона, по которому звонила потерпевшая, зарегистрирован в Оренбургской области.

Ранее мечтавший о маленьком спаниеле петрозаводчанин стал жертвой мошенника.

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Комментарии

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бюджет
2020-06-06 13:11:25
Видать "ароматный" воздух Кондопожского ЦБК влияет на разум дам.
кир
2020-06-06 12:39:55
Достаточно собачку завести и детей не надо. :)
Гость
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