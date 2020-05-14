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Жительница Карелии, мечтавшая о продаже дачи, лишилась сбережений

Новости. Криминал
17:20, 14 Мая 2020
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов
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В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась жительница Сортавалы, сообщили в МВД Карелии.

Женщина решила продать дачу и разместила информацию об этом на популярной интернет-площадке. Ей позвонил мужчина и сообщил, что к лету приедет на вахту в Карелию и хочет купить дом. Также он заявил, что всю стоимость переведет при личном визите, а пока перечислит предоплату в 200 тысяч рублей – треть от общей суммы.

Жительницу Карелии попросили зайти в онлайн-сервис банка с телефона. Но у нее не получилось. Тогда лжепокупатель заставил ее отправиться к терминалу и четко выполнять его команды. Под диктовку незнакомца та перевела 100 тысяч рублей из собственных сбережений мошеннику.

Проводится проверка.

Ранее мошенники оставили жителя Петрозаводска без колес и денег.

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