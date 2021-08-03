Жительница Карелии обокрала бывшего мужа сестры, который уснул во время застолья

В Пряженском районе хитрая свояченица списала с карты бывшего родственника деньги, а его телефон выкинула в огород.

В пряжинскую полицию обратился 56-летний сельчанин. Он рассказал, что с его банковской карты были списаны деньги. Мужчина предположил, что к краже причастна 44-летняя сестра его бывшей супруги, с которой тот накануне распивал спиртные напитки, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские установили, что к краже сбережений, принадлежащих потерпевшему, действительно, причастна его свояченица.

По версии полиции, женщина во время застолья дождалась, пока хозяин дома заснёт, взяла его телефон, вытащила СИМ-карту, после чего, избавилась от гаджета, выбросив его на улицу, в огород, и скрылась. Затем жительница Пряжинского района, используя чужую СИМ-карту, зашла в личный кабинет бывшего зятя со своего смартфона, перевела на свой счёт одну тысячу рублей. Деньги потратила на личные нужды.

Подозреваемая признала вину. Возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигурантке грозит за кражу до шести лет колонии.

Ранее сообщалось, в столице Карелии мужчина без определенного места жительства обворовал хозяина квартиры, предоставившего ему кров.