Жительница Карелии попыталась стать миротворцем и лишилась телефона

Уголовное дело о порче чужого имущества возбуждено в Пудожском районе, сообщили в МВД Карелии.

Во время ссоры двух молодых людей в Пудоже пострадало имущество 26-летней девушки.

Ссора возникла между возлюбленным потерпевшей и его 28-летним знакомым: односельчане на фоне старых обид начали выяснять отношения на улице. Девушка попыталась примирить враждующие стороны и в это время выронила мобильный телефон.

Знакомый ее молодого человека увидел это и несколько раз пнул телефон ногой, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Девушка обратилась в полицию, сломанный телефон был оценен в 7,5 тысячи рублей. Молодой человек признался в содеянном. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело. Ведётся дознание.

Ранее в городе Сортавала конфликт двух соседей закончился уголовным делом и сломанной металлической дверью.