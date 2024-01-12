Жительница Карелии просит поделиться видеозаписями страшного ДТП под Сегежей

Днем 12 числа на федеральной трассе в Сегежском районе в дорожной аварии пострадали два человека.

Пользователь паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии» Елена Фисенко обратилась к автомобилистам с просьбой.



«Обращаюсь ко всем, кто ехал 12.01.2024 по маршруту Петрозаводск — Костомушка или обратно, и у вас есть записи с видеорегистратора, или вы снимали аварию под Сегежей, на 678 километре. Напишите, пожалуйста, в личном сообщении, это очень важно», — попросила девушка.



Напомним, 12 января, около 12.00 в Сегежском районе, на 678 километре автодороги «Кола» столкнулись фургон Mercedes 1613L и легковой автомобиль Honda Accord.

В результате ДТП травмы получили водитель и пассажирка Honda.



